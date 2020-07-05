Двоюродный племянник Путина возглавил партию

Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, возглавил партию «Народ против коррупции», сообщает РИА Новости.

Председатель генполитсовета партии Григорий Анисимов на съезде заявил, что председателем и лидером партии избран Роман Путин.

Голосование было тайным, лидер избран на пятилетний срок.

В руководстве партии отметили, что включение в состав партии «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей импульс в реализации антикоррупционной деятельности и соцпроектов.

Ранее сообщалось о создании партии «За правду», её лидером стал писатель Захар Прилепин. Также сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.