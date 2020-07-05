Двоюродный племянник Путина возглавил партию
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Председатель генполитсовета партии Григорий Анисимов на съезде заявил, что председателем и лидером партии избран Роман Путин.
Голосование было тайным, лидер избран на пятилетний срок.
В руководстве партии отметили, что включение в состав партии «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей импульс в реализации антикоррупционной деятельности и соцпроектов.
Ранее сообщалось о создании партии «За правду», её лидером стал писатель Захар Прилепин. Также сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.