Двоюродный племянник Путина возглавил партию

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Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, возглавил партию «Народ против коррупции», сообщает РИА Новости.
Двоюродный племянник Путина возглавил партию
  • Роман Путин / © wikipedia.org

Председатель генполитсовета партии Григорий Анисимов на съезде заявил, что председателем и лидером партии избран Роман Путин.

Голосование было тайным, лидер избран на пятилетний срок.

В руководстве партии отметили, что включение в состав партии «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей импульс в реализации антикоррупционной деятельности и соцпроектов.

Ранее сообщалось о создании партии «За правду», её лидером стал писатель Захар Прилепин. Также сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.

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