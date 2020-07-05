В Красноярском крае начали проверку после ЧП в палаточном лагере

Короткая ссылка
Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту разрушения из-за непогоды палаточного лагеря в Дзержинском районе, в результате которого один человек погиб и ещё пятеро пострадали.
В Красноярском крае начали проверку после ЧП в палаточном лагере
  • © 24.mchs.gov.ru

«По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту произошедшего поздней ночью 5 июля 2020 года на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе разрушения палаточного лагеря», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за грозы и сильного ветра деревья упали на палатки и автомобили, в которых отдыхали люди.

Прокуратура проверит обстоятельства случившегося и даст оценку действиям уполномоченных органов.

В лагере было повреждено около 20 машин и десять палаток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить