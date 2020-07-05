В Красноярском крае начали проверку после ЧП в палаточном лагере
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«По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту произошедшего поздней ночью 5 июля 2020 года на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе разрушения палаточного лагеря», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Из-за грозы и сильного ветра деревья упали на палатки и автомобили, в которых отдыхали люди.
Прокуратура проверит обстоятельства случившегося и даст оценку действиям уполномоченных органов.
В лагере было повреждено около 20 машин и десять палаток.