В Красноярском крае начали проверку после ЧП в палаточном лагере

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту разрушения из-за непогоды палаточного лагеря в Дзержинском районе, в результате которого один человек погиб и ещё пятеро пострадали.

«По поручению прокурора Красноярского края организована проверка по факту произошедшего поздней ночью 5 июля 2020 года на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе разрушения палаточного лагеря», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за грозы и сильного ветра деревья упали на палатки и автомобили, в которых отдыхали люди.

Прокуратура проверит обстоятельства случившегося и даст оценку действиям уполномоченных органов.

В лагере было повреждено около 20 машин и десять палаток.