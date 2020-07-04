В Театре эстрады рассказали о состоянии Хазанова

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В Театре эстрады рассказали о состоянии народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова.
В Театре эстрады рассказали о состоянии Хазанова
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Руководство Театра эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель Театра эстрады жив и здоров», — приводит РИА Новости сообщение.

В театре рассказали, что Хазанов «находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома!»

Ранее Хазанов опроверг сообщения СМИ об ухудшении его самочувствия. 

В СМИ распространили информацию о том, что Хазанову оказывают экстренную медицинскую помощь в связи с проблемами с сердцем. 

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