В Театре эстрады рассказали о состоянии Хазанова
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«Руководство Театра эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель Театра эстрады жив и здоров», — приводит РИА Новости сообщение.
В театре рассказали, что Хазанов «находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома!»
Ранее Хазанов опроверг сообщения СМИ об ухудшении его самочувствия.
В СМИ распространили информацию о том, что Хазанову оказывают экстренную медицинскую помощь в связи с проблемами с сердцем.