В Хабаровском крае возбудили дело по факту рубки леса у озера Амут

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту санитарной рубки леса у озера Амут, являющегося памятником природы. Об этом сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры по факту совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий)», — приводит сообщение РИА Новости.

Согласно имеющимся данным, в 2019 году управление лесами правительства Хабаровского края в нарушение законодательства довело госзадание на сплошные санитарные рубки в Солнечном районе до краевого учреждения «Дальневосточная база авиационной охраны лесов», у которого не было необходимого для этого имущества и штата.

После чего без закупочных процедур были заключены договоры подряда на рубки с коммерческими организациями.

Впоследствии заказчик без выхода на место составил акты о выполнении работ.

В конце апреля глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в интервью газете «Известия» рассказал, что в правительство внесли законопроект о введении электронного документа для отражения процесса заготовки древесины, который поменяет ситуацию с незаконными рубками.