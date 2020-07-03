Медики из Москвы отправились в Туву для борьбы с коронавирусом

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Десять столичных медиков отправились в Туву для оказания помощи местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения Москвы.
Медики из Москвы отправились в Туву для борьбы с коронавирусом
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Десять столичных медиков отправились в Республику Тыва, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — сообщило ведомство.

В состав группы вошли врачи ведущих московских стационаров, имеющие большой опыт в лечении пациентов с COVID-19. 

По данным департамента, в Туву, в частности, направились пульмонолог, инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, медсёстры-анестезисты и врач-рентгенолог.

Ранее сообщалось, что в развёрнутом в Кызыле мобильном госпитале проходят лечение первые 11 пациентов.

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