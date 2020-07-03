Медики из Москвы отправились в Туву для борьбы с коронавирусом
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- РИА Новости
«Десять столичных медиков отправились в Республику Тыва, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — сообщило ведомство.
В состав группы вошли врачи ведущих московских стационаров, имеющие большой опыт в лечении пациентов с COVID-19.
По данным департамента, в Туву, в частности, направились пульмонолог, инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, медсёстры-анестезисты и врач-рентгенолог.
Ранее сообщалось, что в развёрнутом в Кызыле мобильном госпитале проходят лечение первые 11 пациентов.