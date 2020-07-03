Медики из Москвы отправились в Туву для борьбы с коронавирусом

Десять столичных медиков отправились в Туву для оказания помощи местным специалистам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения Москвы.

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РИА Новости