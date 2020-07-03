В Омской области продлили режим повышенной готовности
- Омск / © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
«Оперативным штабом принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не принимать новых решений о послаблениях до следующего заседания», — заявили в пресс-службе.
Режим повышенной готовности в Омской области был введён 17 марта.
Ранее в Приморском крае продлили режим повышенной готовности до 15 июля.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.