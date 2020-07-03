В Омской области продлили режим повышенной готовности

Власти Омской области приняли решение о продлении режима повышенной готовности, введённого из-за угрозы распространения коронавируса, до 21 июля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Оперативным штабом принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 июля и не принимать новых решений о послаблениях до следующего заседания», — заявили в пресс-службе.

Режим повышенной готовности в Омской области был введён 17 марта.

Ранее в Приморском крае продлили режим повышенной готовности до 15 июля.

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