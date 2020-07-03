Оксана Пушкина поделилась воспоминаниями о Юлии Норкиной

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Замглавы комитета Госдумы по делам семьи, детей и женщин Оксана Пушкина поделилась воспоминаниями о радио- и телеведущей Юлии Норкиной.
Оксана Пушкина поделилась воспоминаниями о Юлии Норкиной
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В беседе с ФАН она напомнила, что в 2016 году пригласила Норкину и её супруга Андрея на свою передачу «Зеркало для героя».

«До этого мы не были знакомы с Юлей. Андрея я знала по работе на НТВ. Я с особым пиететом отношусь к людям, усыновившим или удочерившим детей», — сказала Пушкина.

По её словам, тогда она и узнала Норкину. Пушкина считает её умной, яркой, смелой и сердечной.

Как отметила депутат, они регулярно общались с ведущей.

«Думая о том, что произошло с Юлей, я склоняюсь к мысли, что у каждого есть свой предел. Юля могла просто надорваться», — добавила Пушкина.

Норкина вместе с супругом Андреем вели на радио «Комсомольская правда» программы «120 минут», «Простыми словами». Последний эфир она провела 26 апреля. Радиомарафон был посвящён врачам-героям.

5 июня kp.ru сообщила о смерти Норкиной.

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