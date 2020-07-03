В Кремле оценили опасения Запада из-за поправок к Конституции
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- РИА Новости
«Да, мы с ними знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Он отметил, что Россия сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, но при этом останется в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету.
По данным Центральной избирательной комиссии, явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.
По результатам подсчёта 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.