В Кремле оценили опасения Запада из-за поправок к Конституции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не готовы принимать во внимание заявления западных стран об обеспокоенности в связи с поправками к Конституции, поскольку Россия в первую очередь привержена своему суверенитету.
В Кремле оценили опасения Запада из-за поправок к Конституции
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Да, мы с ними знакомы, но мы не готовы принимать их во внимание», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что Россия сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, но при этом останется в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.

По результатам подсчёта 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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