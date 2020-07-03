«Херсонес Таврический» проведёт торжественное открытие 3 июля
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- РИА Новости
«Мероприятие начнётся с торжественного награждения призёров конкурса «Память сильнее времени». Это детское историко-литературное творческое состязание. Состоится концерт классической музыки в исполнении образцово-показательного сводного оркестра крымского соединения войск Национальной гвардии Российской Федерации», — сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.
Уже с 5 июля гости смогут посетить античную и византийскую экспозиции, а также временную выставку «Археология и Крымская война. Эпизоды», посвящённую Севастополю в Крымской кампании 1854—1855 годов.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Государственного Русского музея сообщило, что Михайловский сад в Санкт-Петербурге откроется 8 июля, Летний сад — 15 июля.