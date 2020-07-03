В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

Верховный суд Татарстана отменил приговор в отношении жителя Бугульмы, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой девочкой. Решение принято по апелляционному представлению прокуратуры Татарстана.

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, уголовное дело будет возвращено на новое рассмотрение в Бугульминский горсуд.

Житель Бугульмы обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.

По данным следствия, мужчина совершил подобное после ссоры с женой. Однако суд не нашёл состава преступления в действиях обвиняемого, посчитав, что «он не пытался удовлетворить сексуальные потребности за счёт дочери».

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