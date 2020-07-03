Предупреждение объявлено в Магаданской области из-за угрозы пожаров

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Экстренное предупреждение было объявлено в четырёх городских округах Магаданской области из-за высокой пожарной опасности.
Предупреждение объявлено в Магаданской области из-за угрозы пожаров
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

«Объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 3—6 июля 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу пожарно-спасательного центра Колымы.

Отмечается, что в регионе уже не первый день горят примерно 200 тыс. га леса.

Жители региона жалуются на сильную задымлённость.

Ранее российские лесопожарные службы в течение суток ликвидировали 79 лесных пожаров на площади более 4,3 тыс. га.

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