В горах Крыма спасли трёх туристов

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Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» спасли трёх туристов в горах.
В горах Крыма спасли трёх туристов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первый инцидент произошёл в окрестностях горы Таракташ. Во время спуска с плато Ай-Петри мужчина сбился с пути и оказался на скальном участке. Спасатели доставили его в безопасное место.

Затем за помощью обратились ещё двое путешественников. Они также находились на плато Ай-Петри.

«Пострадавшие были эвакуированы в посёлок Охотничий на служебном автомобиле. В медицинской помощи они не нуждались», — заявили в пресс-службе.

Там напомнили, что при походе в горы нужно адекватно оценивать сложности ландшафтных условий, собственные силы и возможности.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Сочи завели уголовное дело по факту гибели 38-летнего туриста после полёта на параплане.

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