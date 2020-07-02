В горах Крыма спасли трёх туристов

Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» спасли трёх туристов в горах.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первый инцидент произошёл в окрестностях горы Таракташ. Во время спуска с плато Ай-Петри мужчина сбился с пути и оказался на скальном участке. Спасатели доставили его в безопасное место.

Затем за помощью обратились ещё двое путешественников. Они также находились на плато Ай-Петри.

«Пострадавшие были эвакуированы в посёлок Охотничий на служебном автомобиле. В медицинской помощи они не нуждались», — заявили в пресс-службе.

Там напомнили, что при походе в горы нужно адекватно оценивать сложности ландшафтных условий, собственные силы и возможности.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Сочи завели уголовное дело по факту гибели 38-летнего туриста после полёта на параплане.