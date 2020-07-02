Юрист прокомментировал инцидент в Красногорске

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Судебный юрист Натан Будовниц прокомментировал инцидент в Красногорске, где на девочку с 23-го этажа упала бутылка.
Юрист прокомментировал инцидент в Красногорске
  • © Кадр видео, опубликованного на странице мэра Красногорска Эльмиры Хаймурзиной

«Здесь два момента: уголовное преследование и возмещение вреда, причинённого здоровью, в денежном выражении. Если говорить о первом, то очень важно, сколько мальчикам лет, поскольку у нас уголовная ответственность по ряду статей начинается с 16», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, в данном случае речь, скорее, идёт о хулиганстве, а не о причинении умышленного вреда.

Если говорить о родителях, то на опекунов могут возложить обязанность возместить материальный вред, уточнил Будовниц.

Ранее очевидец в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала инцидент в Красногорске.

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