Юрист прокомментировал инцидент в Красногорске

Судебный юрист Натан Будовниц прокомментировал инцидент в Красногорске, где на девочку с 23-го этажа упала бутылка.

«Здесь два момента: уголовное преследование и возмещение вреда, причинённого здоровью, в денежном выражении. Если говорить о первом, то очень важно, сколько мальчикам лет, поскольку у нас уголовная ответственность по ряду статей начинается с 16», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, в данном случае речь, скорее, идёт о хулиганстве, а не о причинении умышленного вреда.

Если говорить о родителях, то на опекунов могут возложить обязанность возместить материальный вред, уточнил Будовниц.

Ранее очевидец в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала инцидент в Красногорске.