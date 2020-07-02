Юрист прокомментировал инцидент в Красногорске
- © Кадр видео, опубликованного на странице мэра Красногорска Эльмиры Хаймурзиной
«Здесь два момента: уголовное преследование и возмещение вреда, причинённого здоровью, в денежном выражении. Если говорить о первом, то очень важно, сколько мальчикам лет, поскольку у нас уголовная ответственность по ряду статей начинается с 16», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, в данном случае речь, скорее, идёт о хулиганстве, а не о причинении умышленного вреда.
Если говорить о родителях, то на опекунов могут возложить обязанность возместить материальный вред, уточнил Будовниц.
Ранее очевидец в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала инцидент в Красногорске.