Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

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Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну. Текст опубликован в думской базе данных.
Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
  • РИА Новости

Согласно документу, к профессиональной тайне относится информация, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации. При этом речь не идёт о гостайне или служебной информации ограниченного распространения.

Отмечается, что подготовленные для открытого распространения материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в этих органах: они изучат материалы и представят автору соответствующее заключение.

Предполагается, что перечень такой информации и порядок проведения экспертизы определит руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

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