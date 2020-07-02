Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
- РИА Новости
Согласно документу, к профессиональной тайне относится информация, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации. При этом речь не идёт о гостайне или служебной информации ограниченного распространения.
Отмечается, что подготовленные для открытого распространения материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в этих органах: они изучат материалы и представят автору соответствующее заключение.
Предполагается, что перечень такой информации и порядок проведения экспертизы определит руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.