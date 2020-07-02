В голосовании по поправкам к Конституции приняли участие более 4 млн москвичей

В голосовании по поправкам к Конституции приняли участие более 4 млн жителей столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Всероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию России завершено. Можно сказать, что более 4 млн москвичей приняли участие в голосовании», — заявил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

Ранее директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына в беседе с Nation News прокомментировала итоги голосования по поправкам к Конституции.