Раздававшая маски на Пушкинской площади сотрудница полиции прокомментировала ситуацию

Сотрудница 2-го оперативного полка полиции 2-й роты 4-го батальона старший сержант полиции Ирина Бодрова, раздававшая маски на Пушкинской площади, прокомментировала ситуацию.

«Заступила на службу рано утром. Как обычно, прошла инструктаж, получила оружие. Мы тщательно готовимся к службе, бывает всякое. Потому всегда берём с собой спецсредства: бронежилет, рацию, видеорегистратор. Сейчас к нашей экипировке добавились маски», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, после приезда на площадь она и её коллеги оценили обстановку и обратили внимание, что вокруг много людей без масок.

«Командир вызвал к себе и предложил мне раздать их гражданам. Считаю, что это хорошая и добрая идея», — сказала Бодрова.

Она выразила мнение, что смысл работы полицейского в том и состоит, чтобы помогать.