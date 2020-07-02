Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. Об этом сообщил первый зампредседателя облдумы Сергей Булгаков.

По его словам, своё мнение выразили чуть более 74% жителей, имеющих избирательное право, то есть порядка 1 млн 353 тыс. человек.

«Немногим более 65% высказались за возврат московского времени, около 34% — за местное время, порядка 0,3% бюллетеней признаны недействительными», — цитирует Булгакова ТАСС.

Он отметил, что это предварительные результаты.

18 марта 2018 года жители региона проголосовали за переход на местное время.