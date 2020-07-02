Эксперт оценил ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ

Эксперт по жилищному законодательству России, специалист в области муниципального права, организации местного самоуправления Игорь Кокин прокомментировал ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ.

«Для того чтобы понять, почему нельзя оставить отрасль ЖКХ без роста тарифов, важно знать, что из себя представляет её структура и производство коммунальных ресурсов. Речь идёт про электроэнергию, воду, газ, отопление», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, это такая же сфера экономики, как и любая другая. Она потребляет много ресурсов, подразумевает траты на обслуживание и ремонт миллионов километров различных инженерных сетей, выплату зарплат.

«Деньги, которые россияне платят за полученные ресурсы и предоставленные им услуги, уходят на содержание персонала, помещений, поддержание работоспособности всех необходимых систем и инженерной инфраструктуры», — отметил Кокин.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с тарифами на услуги ЖКХ.