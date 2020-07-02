Беглов прокомментировал итоги голосования по Конституции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.

«Среди проголосовавших много людей «серебряного возраста». Это зрелые и ответственные люди. Они многое видели. Они ценят усилия по укреплению государства и понимают, как важны территориальная целостность и суверенитет страны», — цитирует Беглова kp.ru.

Он отметил, что голосовало и много молодёжи, заинтересованной в развитии гражданского общества, науки и высоких технологий.

По словам губернатора, можно сказать, что Петербург проголосовал за стабильность и уверенность в будущем.

Со своей стороны, эксперт ЭИСИ Александр Малахов в беседе с Nation News назвал результаты победой здравого смысла.

Важнейшим показателем он считает явку.

«В первые дни она была выше, потом снижалась либо находилась на плато. Результаты самого голосования были плюс-минус прогнозируемы. Вопрос заключался в готовности россиян принять участие в плебисците», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.

По результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.