Эксперт прокомментировала итоги голосования по Конституции

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына прокомментировала итоги голосования по поправкам к Конституции.

«Это триумфальная победа как региональных и федеральных властей, так и всего населения России в целом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Кислицына, для одних голосование имело, к примеру, эмоциональное наполнение ввиду историчности самого события, для других в приоритете были отдельно взятые поправки и блоки.

«То, что происходило последние два месяца, демонстрировало эффективность федеральной и региональной власти с одной стороны, а с другой — общественную солидарность», — сказала Кислицына в беседе с Nation News.

Ранее сообщалось, что явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.

По результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.