Эксперт прокомментировала итоги голосования по Конституции

Короткая ссылка
Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына прокомментировала итоги голосования по поправкам к Конституции.
Эксперт прокомментировала итоги голосования по Конституции
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Это триумфальная победа как региональных и федеральных властей, так и всего населения России в целом», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Кислицына, для одних голосование имело, к примеру, эмоциональное наполнение ввиду историчности самого события, для других в приоритете были отдельно взятые поправки и блоки.

«То, что происходило последние два месяца, демонстрировало эффективность федеральной и региональной власти с одной стороны, а с другой — общественную солидарность», — сказала Кислицына в беседе с Nation News.

Ранее сообщалось, что явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%.

По результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить