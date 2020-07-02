Памфилова объяснила изменение данных по голосованию в Коми

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила технической ошибкой ситуацию с отображением информации о предварительных итогах голосования по поправкам к Конституции в Коми.
Памфилова объяснила изменение данных по голосованию в Коми
  • РИА Новости

Она отметила, что при вводе данных 4,5% протоколов на информационном табло были размещены результаты по республике — 68,9% «против» и 29,8% «за».

«На тот момент в систему были введены лишь несколько протоколов УИК. При этом позже указанные показатели поменялись местами, что вызвало вопросы у СМИ. Данное обстоятельство связано с технической ошибкой при отображении данных на панель информационного центра», — сказала глава ЦИК.

По её словам, все неполадки были оперативно устранены.

Явка на общероссийское голосование составила 67,97%. По результатам подсчёта 100% протоколов за поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.

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