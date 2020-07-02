В Госдуме прокомментировали возможность цифровизации ЖКХ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов прокомментировал возможность цифровизации ЖКХ.

«Сейчас такое время наступает, когда в принципе с бумагами ходить неприлично. Это лирика, но суть происходящего передаёт верно. Движение Минстроя в эту сторону понятно, оно абсолютно правильно, его надо поддержать», — заявил Пахомов в беседе с сайтом «Москва 24».

Депутат отметил, что реализовать перевод всей структуры ЖКХ в электронный формат будет довольно сложно. По его словам, для этого необходимо собрать данные по каждому жителю страны, а это колоссальная работа.

«Я не думаю, что это быстро, но это не значит, что этим не надо заниматься... Это сократит кучу издержек, огромное количество ненужных бумаг для жителей. Но надо понимать, что это очень сложно сделать по причине масштаба мероприятия», — считает политик.

Ранее «Известия» сообщали, что Минстрой планирует собрать в общей электронной базе документацию на жилые дома. Как отмечается, об этом говорится в проекте постановления кабмина о новых правилах для управляющих компаний.