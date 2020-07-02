В Севастополе прошло открытие чемпионата ЧФ по пожарно-спасательному спорту

В Севастополе стартовал 67-й чемпионат Черноморского флота по пожарно-спасательному спорту. Соревнования продлятся два дня.

«В чемпионате принимают участие 5 команд, из состава пожарных расчётов подразделений МТО флота, занимающихся хранением горюче-смазочных материалов, минно-торпедного и ракетного вооружения», — сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Участников ждёт ряд испытаний: преодолении полосы препятствий, взятии штурмом учебной башни, пожарная эстафета и т.д.

В результате соревнований из лучших военных пожарных будет сформирована команда Черноморского флота, которая уже 15 июля примет участие в Чемпионате по пожарно-спасательному спорту Южного военного округа.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что береговой ракетный комплекс «Бал» Черноморского флота провёл учения на полигоне Опук в Крыму.