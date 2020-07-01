В Москве обработали 50% протоколов очного голосования по Конституции

В Москве поправки к Конституции поддержали 65,2% избирателей, сообщил оперативный штаб по итогам обработки 50% протоколов очного голосования.

Как передаёт Интерфакс, ещё 33,8% избирателей в столице не поддержали поправки. По итогам обработки 75% протоколов поправки поддержали 77,60% россиян. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка по стране предварительно составила 65%.