В Москве обработали 50% протоколов очного голосования по Конституции

Короткая ссылка
В Москве поправки к Конституции поддержали 65,2% избирателей, сообщил оперативный штаб по итогам обработки 50% протоколов очного голосования.

Как передаёт Интерфакс, ещё 33,8% избирателей в столице не поддержали поправки.

По итогам обработки 75% протоколов поправки поддержали 77,60% россиян.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка по стране предварительно составила 65%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить