В ЦИК пообещали меры для выявления попыток двойного голосования

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Центризбирком примет все необходимые меры для того, чтобы не допустить случаев двойного голосования по поправкам к Конституции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы принимаем меры, направленные на недопущение двойного голосования. Как я уже говорила и ранее, все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены», — сказала Памфилова на брифинге.

Она подчеркнула, что по зарубежным участкам все списки пройдут необходимые проверки.

«Убеждена, что ни один из двойников не проскочит. Все будут выявлены, переданы в соответствующие службы, и голоса будут учтены так, как и полагается», — заключила она.

По итогам обработки половины протоколов за поправки проголосовали 76,24% избирателей.

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