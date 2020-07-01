В ЦИК пообещали меры для выявления попыток двойного голосования
«Мы принимаем меры, направленные на недопущение двойного голосования. Как я уже говорила и ранее, все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены», — сказала Памфилова на брифинге.
Она подчеркнула, что по зарубежным участкам все списки пройдут необходимые проверки.
«Убеждена, что ни один из двойников не проскочит. Все будут выявлены, переданы в соответствующие службы, и голоса будут учтены так, как и полагается», — заключила она.
По итогам обработки половины протоколов за поправки проголосовали 76,24% избирателей.