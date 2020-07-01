Политолог прокомментировал организацию голосования по поправкам к Конституции

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Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв назвал прекрасной организацию голосования по поправкам к Конституции России.
Политолог прокомментировал организацию голосования по поправкам к Конституции
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Нельзя не отметить прекрасную организацию общероссийского голосования, в некоторых регионах явка дошла до 97% — сами понимаете, что это было невозможно без организации логистики», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

При этом он подчеркнул, что голосование в течение семи дней позволило сделать процесс удобным в труднодоступных районах, а также позволило избежать массового скопления людей.

Ранее на территории России завершилось голосование по поправкам к Конституции.

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