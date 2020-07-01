Политолог прокомментировал организацию голосования по поправкам к Конституции
- © Софья Сандурская
- АГН «Москва»
«Нельзя не отметить прекрасную организацию общероссийского голосования, в некоторых регионах явка дошла до 97% — сами понимаете, что это было невозможно без организации логистики», — сказал он агентству городских новостей «Москва».
При этом он подчеркнул, что голосование в течение семи дней позволило сделать процесс удобным в труднодоступных районах, а также позволило избежать массового скопления людей.
Ранее на территории России завершилось голосование по поправкам к Конституции.