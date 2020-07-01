Крашенинников прокомментировал голосование по Конституции

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Депутат Госдумы Павел Крашенинников прокомментировал процесс голосования по поправкам к Конституции и случаи провокаций.
Крашенинников прокомментировал голосование по Конституции
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Мы знаем, что в любом голосовании такие процессы существуют, ведь не всем нравится выражать свою позицию легитимными способами. Провокации (не могу сказать, что их много) надо учитывать. Но некоторые граждане сознательно шли на нарушение закона. Нам нужно смотреть, как это в будущем предупреждать», — сказал он в эфире медиацентра «Патриот».

Ранее член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко, как сообщает ФБА «Экономика сегодня», заявил, что «провокации идут, они имеются практически во всех регионах, но задача избирательной системы заключается в отделении зёрен от плевел и анализировании того, что размещается на так называемой карте нарушений».

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