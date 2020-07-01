В сети опубликовали видео «накрутки» экзитполов на голосовании по Конституции

В сети опубликовали запись, на которой видно, как на выходе с избирательных участков опрашивают проголосовавших по поправкам к Конституции, записывая их положительные ответы в графу «против».

Ролик опубликован в Telegram-канале «Медиатехнолог».

«Мы решили посмотреть, как проводятся «независимые опросы», представлялись координаторами и спокойно наблюдали. После «плохих» утренних результатов прошла команда, и экзитпольщики стали записывать людей «за» в графу «нет», — говорится в сообщении.

По данным канала, экзитполы проводят движение «НЕТ» и партия «Яблоко».

На записи мужчина отмечает ответ женщины, заявившей, что она проголосовала за поправки, в графу «против». Речь, как отмечается, идёт об УИК №256.

На других участках (№1156, №1157, №1158) показывается такая же ситуация: люди на выходе отвечают, что проголосовали за принятие поправок, однако мужчина записывает их ответы в графу «против».

Ранее на территории России завершилось голосование по поправкам к Конституции.