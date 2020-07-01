Политолог прокомментировал голосование по поправкам к Конституции

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал в беседе RT завершение голосования по поправкам к Конституции России.

«Голосование было уникальным, проходило на протяжении семи дней. Такое происходит впервые в отечественной практике. Были использованы новые механизмы для голосования. В частности, вне избирательных участков, на прилегающих территориях. Также был опробован и такой механизм, как электронное голосование», — сказал он.

По мнению эксперта, благодаря новой форме голосования были созданы возможности и удобства для всех граждан, желающих принять участие в этой процедуре.

«В целом данная процедура показывает, что голосование было открытым, честным и с соблюдением всех демократических норм. Можно говорить о том, чтоб всё прошло в рамках разумных и правильных действий. Многие инструменты, которые были использованы во время голосования, можно экстраполировать и на выборы в органы государственной власти», — заключил Чеснаков.

Ранее на территории России завершилось голосование по поправкам к Конституции.