В Ростуризме оценили готовность туриндустрии к сезону

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова оценила готовность туриндустрии к сезону.

«Официальный курортный сезон в большинстве регионов страны (их около 70) стартовал 1 июля, как мы и обещали. В большинстве регионов уже работают отели, санаторно-курортные учреждения. Постепенно в работу включается вся развлекательная инфраструктура», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, число таких регионов постоянно растёт, а ограничения снимаются.

Как отметила Догузова, отрасль начала постепенно выходить из карантинных мер с 1 июня.

«Запускающие туризм регионы должны строго соблюдать нормы, которые были согласованы с Роспотребнадзором. Это сбалансированные и оптимальные рекомендации», — добавила она.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что более 40% россиян, планирующих отправиться в отпуск, решили путешествовать на личном автомобиле.