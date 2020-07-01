В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

Короткая ссылка
Мэрия Москвы рекомендовала кафе и ресторанам закрыть 1 июня летние веранды в связи с ухудшением погоды в столице.
В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды
  • РИА Новости

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению ФГБУ ЦУГМС о том, что в Москве 1 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — приводит РИА Новости сообщение мэрии.

Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее МЧС предупредило о грозе и порывистом ветре в Москве до 20 м/с.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить