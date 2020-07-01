В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды
- РИА Новости
«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению ФГБУ ЦУГМС о том, что в Москве 1 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — приводит РИА Новости сообщение мэрии.
Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
Ранее МЧС предупредило о грозе и порывистом ветре в Москве до 20 м/с.