В Москве рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

Мэрия Москвы рекомендовала кафе и ресторанам закрыть 1 июня летние веранды в связи с ухудшением погоды в столице.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению ФГБУ ЦУГМС о том, что в Москве 1 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра порывами до 20 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — приводит РИА Новости сообщение мэрии.

Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее МЧС предупредило о грозе и порывистом ветре в Москве до 20 м/с.