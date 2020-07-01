Эксперт прокомментировал сообщения о возможном росте цен на золотые украшения

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Мастер художественной огранки Дмитрий Саморуков прокомментировал сообщения о возможном росте цен на золотые украшения.
Эксперт прокомментировал сообщения о возможном росте цен на золотые украшения
  • Pixabay

«Металл всегда дорожает. Это ценность, которая остаётся у человечества», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, рынки в настоящее время сильно раздуты, особенно ювелирный.

«Ювелирку привязали к граммам, цена за грамм. Мы тоже привыкли в магазинах, там ценники стоят, цена за грамм в изделии. По сути, продаётся не искусство, продаётся металл», — отметил Саморуков.

Ранее генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин в беседе с газетой «Известия» заявил, что к концу следующего квартала можно ожидать роста цен на золотые украшения на 30%.

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