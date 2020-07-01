В ЦИК предупредили о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
- РИА Новости
«Пройдёмся по тем инцидентам, которые есть, послушаем регионы, что было, что есть и что нас ещё ждёт… Сердце ничем не успокоится, поскольку провокации готовятся, мы знаем о них», — сказала она в начале заседания.
Ранее Памфилова заявила, что появляющиеся фейки в связи с голосованием являются частью спланированной и хорошо подготовленной акции.
1 июля — основной день голосования по поправкам к Конституции.
Согласно данным на 13:00 мск, средняя явка по России на голосование составила 59,01%.