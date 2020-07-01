В ЦИК предупредили о подготовке провокаций на голосовании по поправкам

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На голосовании по поправкам к Конституции готовятся провокации, Центральной избирательной комиссии об этом известно. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре комиссии.
В ЦИК предупредили о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
  • РИА Новости

«Пройдёмся по тем инцидентам, которые есть, послушаем регионы, что было, что есть и что нас ещё ждёт… Сердце ничем не успокоится, поскольку провокации готовятся, мы знаем о них», — сказала она в начале заседания.

Ранее Памфилова заявила, что появляющиеся фейки в связи с голосованием являются частью спланированной и хорошо подготовленной акции.

1 июля — основной день голосования по поправкам к Конституции. 

Согласно данным на 13:00 мск, средняя явка по России на голосование составила 59,01%

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