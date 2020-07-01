В Госдуме предложили устранить неравные требования для санаториев и гостиниц

Заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту Наталья Костенко призвала устранить неравные требования для санаториев и гостиниц.

Об этом сообщает «Парламентская газета». Соответствующее письмо депутат направила председателю правительства Михаилу Мишустину.

Действующие рекомендации Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений были скорректированы 28 июня.

«В настоящее время в результате реализации карантинных мероприятий и рекомендаций, а также с учётом отсутствия доходов и невозможностью претендовать на получение большинства мер поддержки бизнеса, всё больше организаций санаторно-курортной сферы откладывают начало своей работы», — отмечается в письме.

Депутат предлагает скорректировать приказ Минздрава №198н в соответствии с рекомендациями, чтобы избежать различного правоприменения на местах.

«Уже сейчас в среднем ежедневно аннулируется броней на 2—3 млн рублей в каждом санатории, так как отдыхающие предпочитают гостиницы именно по причине отсутствия у последних требований к справкам и отметкам», — пояснила Костенко.

Она также выступает за то, чтобы установить конкретный порядок, условия и сроки тестирования в случае ухудшения эпидемиологической обстановки и провести разъяснительную работу для организаций санаторно-курортной сферы.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что более 40% россиян, планирующих отправиться в отпуск, решили путешествовать на личном автомобиле.