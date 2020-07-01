Памфилова прокомментировала уровень явки на голосование по поправкам

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала уровень явки на голосование по поправкам к Конституции.
Памфилова прокомментировала уровень явки на голосование по поправкам
  • РИА Новости

«Такая высокая явка свидетельствует о том, что предоставленная возможность голосовать в течение нескольких дней, порядок, форма голосования оказались для людей очень удобными», — сказала Памфилова.

Ранее сообщалось, что явка на общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции России за шесть дней по всей стране составила 55,22%.

Как отмечал «Крыминформ», в Крыму уже более одного миллиона избирателей уже приняли участие в голосовании.

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