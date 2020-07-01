Мосгоризбирком: голосование по поправкам проходит в штатном режиме

Голосование по поправкам к Конституции на более чем 3,6 тыс. избирательных участков проходит в штатном режиме, заявил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

РИА Новости

«Все 3604 участка в Москве открылись вовремя. Работа — в штатном режиме, голосование идёт», — цитирует ТАСС Реута. Ранее сообщалось, что итоговая явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции превысила 93%.