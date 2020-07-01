В Москве коечный фонд продолжают переводить в обычный режим работы

В Москве ещё три тысячи коек выведут из работы с коронавирусом. Таким образом, уже более половины коечного фонда стационаров столицы вернётся к стандартному режиму работы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это больницы имени Юдина, имени Виноградова, имени Спасокукоцкого, имени Иноземцева, имени Боткина. К работе в стандартном режиме также вернутся федеральные и частные медучреждения — ЦКБ «РЖД-Медицина», Федеральный научно-клинический центр ФМБА России, Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, Университетская клиническая больница №2 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, Медико-санитарная часть МВД России по Москве и НМИЦ радиологии Минздрава России», — рассказала вице-мэр.

При этом отмечается, что пациенты будут сдавать тесты на коронавирус, а плановое лечение начнут только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Москве после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 выписаны ещё 2295 пациентов. Общее число вылечившихся от инфекции возросло до 150 397.

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.