Собянин рассказал о не допущенных к онлайн-голосованию по поправкам

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о не допущенных к онлайн-голосованию по поправкам к Конституции России из-за неточных данных.
Собянин рассказал о не допущенных к онлайн-голосованию по поправкам
  • РИА Новости

«Любые малейшие неточности данных, нестыковки и так далее, или подозрительный телефон, с которого регистрировались, — всё это было аннулировано. Это около 98 тыс. заявителей», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что эти люди не получили возможность проголосовать онлайн.

Ранее сообщалось, что дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции, в котором приняли участие жители Москвы и Нижегородской области, завершилось.

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