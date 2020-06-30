Собянин рассказал о не допущенных к онлайн-голосованию по поправкам

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о не допущенных к онлайн-голосованию по поправкам к Конституции России из-за неточных данных.

«Любые малейшие неточности данных, нестыковки и так далее, или подозрительный телефон, с которого регистрировались, — всё это было аннулировано. Это около 98 тыс. заявителей», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что эти люди не получили возможность проголосовать онлайн.

Ранее сообщалось, что дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции, в котором приняли участие жители Москвы и Нижегородской области, завершилось.