Собянин рассказал о не допущенных к онлайн-голосованию по поправкам
- РИА Новости
«Любые малейшие неточности данных, нестыковки и так далее, или подозрительный телефон, с которого регистрировались, — всё это было аннулировано. Это около 98 тыс. заявителей», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что эти люди не получили возможность проголосовать онлайн.
Ранее сообщалось, что дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции, в котором приняли участие жители Москвы и Нижегородской области, завершилось.