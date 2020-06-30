В Москве ещё не удалили личные данные для цифровых пропусков

В пресс-службе столичного Департамента информационных технологий заявили, что персональные данные москвичей, полученные при оформлении цифровых пропусков, ещё не удалены.

Уточняется, что их уничтожат после завершения судебных процедур.

«В соответствии с федеральным законом №152-ФЗ, персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков для поездок по Москве, будут уничтожены после завершения судебных процедур, касающихся пропускного режима», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил, что в регионах, где отменён пропускной режим, все собранные для оформления пропусков данные были удалены.