Итоги премии Eco Best Award будут подведены онлайн 17 июля

Короткая ссылка
Приём заявок на участие в независимом общественном конкурсе Eco Best Award подходит к концу. Итоги премии будут подведены онлайн 17 июля.
Итоги премии Eco Best Award будут подведены онлайн 17 июля
  • Pixabay

Об этом сообщает «Утро.ру».

Награды вручат за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. Среди основных номинаций — «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «За вклад в развитие экологической культуры», «За вклад в устойчивое развитие России».

«Нам, конечно же, очень жаль отказываться от формата фестиваля, но иногда жизнь вносит свои коррективы», — заявила исполнительный директор премии Елена Хомутова, комментируя решение провести церемонию онлайн.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Краснодарском крае рассказали о работе по сохранению краснокнижных рыб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить