Итоги премии Eco Best Award будут подведены онлайн 17 июля

Приём заявок на участие в независимом общественном конкурсе Eco Best Award подходит к концу. Итоги премии будут подведены онлайн 17 июля.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Награды вручат за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. Среди основных номинаций — «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «За вклад в развитие экологической культуры», «За вклад в устойчивое развитие России».

«Нам, конечно же, очень жаль отказываться от формата фестиваля, но иногда жизнь вносит свои коррективы», — заявила исполнительный директор премии Елена Хомутова, комментируя решение провести церемонию онлайн.

Ранее, как сообщало интернет-издание argumenti.ru, в Краснодарском крае рассказали о работе по сохранению краснокнижных рыб.