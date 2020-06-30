В Совфеде оценили предложение наказывать за срыв сроков экспертизы по административным делам

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова оценила предложение наказывать за срыв сроков экспертизы по административным делам.
В Совфеде оценили предложение наказывать за срыв сроков экспертизы по административным делам
  • РИА Новости

Проект процессуального КоАП опубликован на сайте Минюста для общественного обсуждения.

В беседе с «Парламентской газетой» Рукавишникова отметила, что ряд регионов предложили чётко регламентировать соблюдение экспертами сроков проведения экспертизы.

В качестве примера сенатор привела ситуацию, когда трудно определить виновную сторону в ДТП.

«Обе машины забрали на экспертизу и продержали два месяца. Это очень неудобно для каждого владельца. Сроки экспертизы, в принципе, есть. Но, во-первых, они могут продлеваться», — сказала она.

Во-вторых, добавила Рукавишникова, судья может установить срок проведения экспертизы, но эксперт за нарушение никакой ответственности не несёт.

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