В Гильдии ювелиров России заявили о возможном росте цен на золотые украшения
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В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это связано с удорожанием драгметалла — с января по настоящее время цены выросли на 32%.
На данный момент розничные цены выросли не так значительно, потому что в магазинах ещё есть ассортимент, закупленный по старым расценкам. Уткин считает, что ситуация изменится.
Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота.