В Гильдии ювелиров России заявили о возможном росте цен на золотые украшения

Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин заявил, что к концу следующего квартала можно ожидать роста цен на золотые украшения на 30%.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это связано с удорожанием драгметалла — с января по настоящее время цены выросли на 32%.

На данный момент розничные цены выросли не так значительно, потому что в магазинах ещё есть ассортимент, закупленный по старым расценкам. Уткин считает, что ситуация изменится.

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил влияние пандемии коронавируса на рынок золота.