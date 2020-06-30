Умер Джордж Уоттс

Скончался диктор, переводчик и голос телеканала RT Джордж Уоттс. Ему было 88 лет.

Уоттс родился 26 января 1932 года в Канаде. Его отец был русским, мать — украинкой.

После Второй мировой войны семья решила переехать в СССР, чтобы помочь восстановить страну.

«Мы прибыли на Украину, в город Ворошиловград. Сейчас это Луганск и там — могилы моих родителей», — говорил Уоттс в одном из интервью.

С 1955 года Уоттс и его брат начали учиться в Москве.

«Там был переводческий факультет, и преподаватели — великолепный московский педагогический состав — приняли нас с распростёртыми объятиями», — рассказывал он.

Во время Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 1957 году Уоттс и его брат сделали свои первые шаги в долгой карьере на радио.

Впоследствии Уоттс переводил в Кремле — Никиту Хрущёва, Леонида Брежнева.

В 2000-х годах он присоединился к команде RT и стал главным голосом телеканала.