Независимые наблюдатели прокомментировали процедуру проверки документов на избирательных участках

Независимые наблюдатели прокомментировали процедуру проверки документов по голосованию на избирательных участках.

Как заявила наблюдатель от Общественной палаты Москвы в УИК №2022 Дарья Иванова, она каждое утро проверяет «абсолютно всё до открытия», в том числе реестр надомного голосования, списки участников голосования, а также данные о выданных бюллетенях.

На видео наблюдателя на избирательных участках №857 и №866 Софьи Нестеровой председатель УИК в её присутствии вскрывает опечатанный сейф, демонстрирует урны для голосования и знакомит комиссию с документами и сведениями о проголосовавших.

Наблюдатель Роман Шакиров, со своей стороны, отметил, что голосование на участке №1844 каждый день начинается с тщательной проверки комплектности документов и беседы с членами УИК. На видео председатель комиссии пересчитывает заявления для надомного голосования и вслух сверяет их с реестром избирателей.

Ранее в СМИ появилась информация, что независимым членам ТИК Москвы якобы не предоставляются материалы по голосованию, однако она не подтвердилась.

Участки открылись в Москве 25 июня. Итоги общероссийского голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн — с любого устройства с доступом в интернет.