В Кремле оценили опыт многодневного голосования

Многодневное голосование по поправкам к Конституции на фоне пандемии коронавируса оправданно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, это весьма оправданное было решение», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, это позволяет избегать излишнего скопления людей на избирательных участках.

Как подчеркнул Песков, «по опыту минувших дней, когда это голосование проходит, можно, конечно, сказать, что это весьма эффективно».

Он отметил, что возможность переноса такого опыта на выборы в будущем пока не рассматривалась, точку зрения по этому вопросу должен сформулировать в первую очередь Центризбирком.

Общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны стартовало 25 июня. Основной день, согласно указу российского лидера Владимира Путина, — 1 июля, однако граждане могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня.