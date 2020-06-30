Воробьёв анонсировал открытие детских садов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что с 6 июля в регионе заработают детские сады.

«У нас огромный запрос на открытие детских садов. Родители работают и, конечно, очень ждали, просили нас как можно быстрее открыть детские сады. Мы открывали дежурные группы, но этого было недостаточно», — заявил глава региона.

Он сообщил, что в связи с этим после анализа ситуации с главным санитарным врачом «такая возможность появилась, и с понедельника все детки, чьи родители работают или не взяли пока ещё отпуск, могут идти в детский сад».

Ранее, как сообщал телеканал «360», Воробьёв рассказал о планах по открытию детских летних лагерей в регионе с 15 июля.