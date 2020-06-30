ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

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Федеральная служба безопасности предотвратила теракт во Владикавказе, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Задержан готовивший взрыв сторонник «Исламского государства»*.
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
  • РИА Новости

«Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского центра», — приводит ТАСС сообщение.

По данным ведомства, после этого мужчина планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в деятельности ИГ.

В оборудованном им тайнике найдены компоненты для изготовления СВУ, а также электронная переписка с находящимися за рубежом боевиками.

10 июня Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, были задержаны пять человек, которые готовили взрыв.

У задержанных изъяли самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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