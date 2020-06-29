Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане рассказала подробности дела

Жена Сергея Кукушкина, которого подозревают в изнасиловании дочери и которого оправдал суд в Татарстане, рассказала RT подробности произошедшего, заявив, что муж случайно травмировал ребёнка.

«Он позвонил мне и сам всё рассказал. Когда я прибежала с работы, то просила его не вызывать скорую, потому что прекрасно понимала, что его обвинят в насилии. Но Сергей сам позвонил врачам», — сообщила она.

Как отмечает супруга Кукушкина Анна, медэкспертиза зафиксировала поверхностные травмы, но не проникновение.

В 2019 году 27-летнего Сергея Кукушкина заподозрили в насильственных действиях сексуального характера: его дочь попала в больницу с повреждениями половых органов.

Суд вынес оправдательный приговор. Но городская прокуратура опротестовала это решение.

Сам подозреваемый заявлял, что не применял насилия к дочери, а просто хотел поменять ей памперс и случайно травмировал ребёнка. Кроме того, он рассказал, что из-за ссоры с женой «психанул». Жена в суде выступила в защиту мужа.

В прокуратуре Татарстана отмечали, что не согласны с решением суда.

«Было приведено множество доказательств того, что подсудимый действовал именно с прямым умыслом. Это показания и матери ребёнка, и фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов к травмированной девочке, наконец, показания самого обвиняемого», — заявляли в ведомстве.

Там указывали, что на суде медицинский эксперт подтвердил, что травмы, нанесённые ребёнку, нельзя получить случайно.