Власти Крыма дали прогноз на курортный сезон

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко дал прогноз на курортный сезон.

«У нас только оптимистические прогнозы на курортный сезон. И как раз учитывая эти прогнозы, мы разрабатывали трёхэтапный запуск для отрасли. На первом этапе, с 15 июня, заработали все отели и санатории в рамках своего региона, для тех кто прописан или зарегистрирован в Крыму», — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в рамках второго этапа, с 1 июля, республика начнёт принимать туристов со всей России. Начнут работу детские оздоровительные лагеря, но пока только для детей, живущих в Крыму и Севастополе.

Как отметил Волченко, постепенный запуск курортного сезона нужен и для бизнеса, чтобы они успели отработать все процессы, связанные с требованиями Роспотребнадзора, раскачаться после вынужденного простоя.

«Но и для региона в целом очень нужен плавный вход в сезон в связи с эпидемиологической ситуацией», — добавил он.

Министр сообщил, что уже сейчас уровень бронирования с июля очень высокий, в некоторых отелях — до 90%.

«При этом есть все предпосылки к тому, что сентябрь и октябрь будут достаточно успешными для туристической отрасли. И соответственно, по итогам года показатели могут быть выровнены за счёт пролонгации сезона и отложенного спроса», — полагает он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировали план поэтапного возобновления международных полётов в России.