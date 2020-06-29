В Крыму спасли туриста, сорвавшегося со скального обрыва

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В Крыму спасли 23-летнего туриста, сорвавшегося со скального обрыва в море.
В Крыму спасли туриста, сорвавшегося со скального обрыва
  • © пресс-служба главка МЧС по РК

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл на горе Аю-Даг. Во время спуска житель Уфы упал в одну из бухт.

«На моторной лодке «Буревестник-530» пострадавший был транспортирован к ближайшему причалу и передан сотрудникам скорой», — рассказали в министерстве.

Турист госпитализирован.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Сочи завели уголовное дело по факту гибели 38-летнего туриста после полёта на параплане.

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