В Крыму спасли туриста, сорвавшегося со скального обрыва

В Крыму спасли 23-летнего туриста, сорвавшегося со скального обрыва в море.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл на горе Аю-Даг. Во время спуска житель Уфы упал в одну из бухт.

«На моторной лодке «Буревестник-530» пострадавший был транспортирован к ближайшему причалу и передан сотрудникам скорой», — рассказали в министерстве.

Турист госпитализирован.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Сочи завели уголовное дело по факту гибели 38-летнего туриста после полёта на параплане.